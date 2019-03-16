Россия
Юрий Жирков
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#Россия #Юрий Жирков

Жирков вызван в сборную России

16 марта 2019, 22:18
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У сборной России новый состав. Семь новичков, есть даже Караваев
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