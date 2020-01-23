«Аякс» уже забыл про де Йонга и де Лигта. Они вырастили новых звезд

Вероятно, вы не замечали, но за «Аякс» регулярно играют футболисты 20 лет и младше. На постоянную в основу им пробиться пока сложно, но они часто и ярко выходят на замены. Про каждого в клубе говорят, как о большом таланте

Запоминайте имена парней, пока они не стали звездами.

• Перр Схюрс 20 лет (центральный защитник) – 13 матчей, 2 гола, 1 голевая

• Райан Гравенберх 17 лет (центральный полузащитник) – 5 матчей, 2 гола, 1 голевая

• Юрген Эккеленкамп 19 лет (атакующий полузащитник) – 4 матча, 2 гола, 1 голевая

• Лассина Траоре 19 лет (центральный нападающий) – 3 матча, 3 гол, 2 голевые

А еще вчера (22.01.2020) за «Аякс» дебютировал 16-летний Наси Унувар (вышел на 75 минуте). И, конечно же, за 15 минут забил первый гол за взрослую команду.