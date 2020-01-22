ВАДА временно отозвало лицензию Московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агенство приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории. Это означает, что все российские спортсмены теперь должны будут пользоваться услугами иностранных лабораторий при сдаче анализов на допинг.

В 2015 году ВАДА аннулировало полную аккредитацию Московской лаборатории. Однако некоторые анализы для биологического паспорта спортсмена разрешили в 2016 году, так как вмешаться в них практически невозможно, как уточняет сайт ВАДА.