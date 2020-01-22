Быть центральным защитником, выйти на замену, оформить дубль на последних минутах

Стив Брюс делает фантастические вещи в «Ньюкасле». Команда меньше всех в АПЛ создает моментов и больше всех (после «Астон Виллы») допускает. Но при этом идет на 13 месте и оторвалась от зоны вылета на 7 очков.

И все это после ужасного старта: в первых 7 турах «Ньюкасл» набрал всего 5 очков и лежал на дне лиги. А потом – хорошая серия: обыграли «Тоттенхэм», «МЮ», скатали вничью с «Сити». И выиграли у «Челси», забив на 94 минуте.

Вчера – еще одно чудо. В начале второго тайма «Ньюкасл» летел «Эвертону» 0:2. На 71 минуте Брюс сделал странную замену: поменял одного центрального защитника (Кларка) на другого центрального защитника (Лежена).

До 94 минуты «Ньюкасл» так и не отыгрался. Зато потом заработал угловой – и Лежен (да, тот, который вышел на замену) забил. Через минуту угловой – Лежен оформляет дубль. Так «Ньюкасл» вырвал ничью.