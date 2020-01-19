Ливерпуль
АПЛ
Футбол
Алиссон
«Ливерпуль» не пропускает в АПЛ семь матчей подряд
19 января, 22:00
- «Борнмут» – «Ливерпуль» – 0:3
- «Ливерпуль» – «Уотфорд» – 2:0
- «Лестер» – «Ливерпуль» – 0:4
- «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» – 1:0
- «Ливерпуль» – «Шеффилд Юнайтед» – 2:0
- «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» – 0:1
- «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» – 2:0
«Эвертон» остается последней командой, которая забивала «Ливерпулю» в АПЛ. Тот матч закончился со счетом 5:2 в пользу «Ливерпуля». В игре с «МЮ» новое развлечение появилось у вратаря Алиссона – именно он ассистировал Салаху в моменте со вторым голом. Последним вратарем «Ливерпуля» с ассистом до этого был Рейна.
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