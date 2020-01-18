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#Виллиан #Футбол #АПЛ #Челси

Среди игроков АПЛ Виллиан реже всех пропускает матчи

18 января, 11:17

С сезона-2017/18 Виллиан сыграл больше всего матчей во всех соревнованиях среди всех игроков АПЛ.

За два с половиной годы у него 138 матчей.  А вот первая пятерка:

• Виллиан – 138 матчей

• Сесар Аспиликуэта – 136 матчей

• Роберто Фирмино – 133 матча

• Бернарду Силва – 133 матча

• Мохамед Салах – 132 матча

www.imago-images.de/Global Look Press

В этом сезоне Виллиан сыграл во всех матчах Лиги чемпионов и пропустил только одну игру в АПЛ (был травмирован в первом туре).

Лэмпард от него в восторге: «Все в «Челси» любят его. Это нетребовательный игрок, и я действительно счастлив иметь его в команде. Он великолепен для меня».

Сам Виллиан тоже говорит о любви к «Челси»:

«Каждый знает, как я люблю этот клуб, как мне нравится играть за «Челси». Если я смогу, то останусь здесь до 40 лет, но футбол не всегда таков. Но здесь я очень счастлив».

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