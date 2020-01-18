Среди игроков АПЛ Виллиан реже всех пропускает матчи

В этом сезоне Виллиан сыграл во всех матчах Лиги чемпионов и пропустил только одну игру в АПЛ (был травмирован в первом туре).

Лэмпард от него в восторге: «Все в «Челси» любят его. Это нетребовательный игрок, и я действительно счастлив иметь его в команде. Он великолепен для меня».

Сам Виллиан тоже говорит о любви к «Челси»:

«Каждый знает, как я люблю этот клуб, как мне нравится играть за «Челси». Если я смогу, то останусь здесь до 40 лет, но футбол не всегда таков. Но здесь я очень счастлив».