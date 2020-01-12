Серхио Агуэро
АПЛ
Футбол
Манчестер Сити
Поделиться:
Комментарии:
0
#Серхио Агуэро #Футбол #АПЛ #Манчестер Сити

Один матч АПЛ – два достижения Агуэро

12 января, 21:53

www.imago-images.de/Global Look Press

«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу» (6:1) и вышел на второе место в АПЛ. Впервые с 29 декабря в стартовом составе «Ман Сити» на игру АПЛ появился Агуэро. Он забил три мяча и отметился одним ассистом. Такая результативность принесла Агуэро сразу два достижения в исторической статистике АПЛ.

  1. Агуэро вышел на четвертое место по результативности среди всех игроков АПЛ. За один матч он обошел Анри и сравнялся с Лэмпардом. Теперь у них по 177 голов. Лидирует по этому показателю Алан Ширер – 260 мячей.
  2. Теперь Агуэро – лучший игрок АПЛ по количеству хет-триков (12). Здесь он как раз обошел Ширера.

В этом сезоне АПЛ Агуэро забил 13 голов и сделал три ассиста. У него равные показатели с Тэмми Абрахамом из «Челси». По голам пока лидирует Джейми Варди (17).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Агуэро в чем-то помогает дружба с Месси
Месси постоянно обыгрывает Агуэро в FIFA и злится, когда он допоздна смотрит телевизор. Почему это так мило?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Серхио Агуэро
#Футбол
#АПЛ
#Манчестер Сити