Серхио Агуэро
АПЛ
Футбол
Манчестер Сити
Один матч АПЛ – два достижения Агуэро
12 января, 21:53
«Манчестер Сити» разгромил «Астон Виллу» (6:1) и вышел на второе место в АПЛ. Впервые с 29 декабря в стартовом составе «Ман Сити» на игру АПЛ появился Агуэро. Он забил три мяча и отметился одним ассистом. Такая результативность принесла Агуэро сразу два достижения в исторической статистике АПЛ.
- Агуэро вышел на четвертое место по результативности среди всех игроков АПЛ. За один матч он обошел Анри и сравнялся с Лэмпардом. Теперь у них по 177 голов. Лидирует по этому показателю Алан Ширер – 260 мячей.
- Теперь Агуэро – лучший игрок АПЛ по количеству хет-триков (12). Здесь он как раз обошел Ширера.
В этом сезоне АПЛ Агуэро забил 13 голов и сделал три ассиста. У него равные показатели с Тэмми Абрахамом из «Челси». По голам пока лидирует Джейми Варди (17).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые