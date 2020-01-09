НХЛ
Хоккей
Поделиться:
Комментарии:
0
#НХЛ #Хоккей

НХЛ представила форму на Матч звезд

09 января 2020, 10:28

Изготовитель формы – adidas. Формы выполнены в белой и темной теме с крупным изображением логотипов команды.

Встреча состоится в Сент-Луисе с 24 по 26 января (в этом городе Матч звезд пройдет впервые с 1988 года). В конце прошлого года НХЛ объявила составы команд на этот матч.

Столичный дивизион: Сет Джонс («Коламбус»), Йоонас Корписало («Коламбус»), Брэйден Холтби («Вашингтон»), Кайл Палмиери («Нью-Джерси»), Мэтью Барзал («Айлендерс»), Артемий Панарин («Рейнджерс»), Трэвис Конекны («Филадельфия»), Джейк Гюнтцель («Питтсбург»), Джон Карлсон («Вашингтон), Дуги Хэмилтон («Калгари»). 

Центральный дивизион: Патрик Кэйн («Чикаго»), Натан Маккиннон («Кололрадо»), Роман Йоси («Нэшвилл»), Джордан Биннингтон («Сент-Луис»), Тайлер Сегин («Даллас»), Райан О’Райлли («Сент-Луис»), Марк Шайфли («Виннипег»), Алекс Пьетранджело («Сент-Луис»), Коннор Хеллебайк («Виннипег»).

Тихоокеанский дивизион: Анже Копитар («Лос-Анджелес»), Логан Кутюр («Сан-Хосе»), Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль (оба — «Эдмонтон»), Элиас Петтерссон («Ванкувер»), Якуб Сильверберг («Анахайм»), Мэттью Ткачак («Калгари»), Марк Джиордано («Калгари»), Дарси Кюмпер («Аризона»).

Атлантический дивизион: Остон Мэттьюс («Торонто»), Давид Пастрняк («Бостон»), Джек Айкел («Баффало»), Тайлер Бертуцци («Детройт»), Энтони Дюклер («Оттава»), Виктор Хедман («Тампа»), Ши Уэбер («Монераль»), Туукка Раск («Бостон»), Фредрик Андерсен («Торонто»).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Но Матч звезд НХЛ пройдет без одной из главных звезд:
Овечкин второй год подряд пропускает Матч звезд НХЛ. Говорит, все из-за усталости
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#НХЛ
#Хоккей