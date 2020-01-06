Роналду круто начал в 2020-м: первый хет-трик в Серии А и 18-й подряд год с голами в топ-5 лигах
Чемпионат Италии возобновился после двухнедельного перерыва. В матче 18-го тура Серии А «Ювентус» разгромил 4:0 «Аталанту», в каждом из голов поучаствовал Криштиану Роналду – забил три гола и сделал голевой пас.
Роналду впервые оформил хет-трик в чемпионате Италии, еще и стал первым португальцем, сделавшим это. Это его 36-й хет-трик в матчах чемпионатов с января 2008 года – лучший результат среди всех футболистов в топ-5 лигах.
В карьере теперь у него их 56. Больше, чем у Месси.
Кстати, а кто помимо Роналду делал хет-трики в чемпионатах Италии, Испании и Англии в этом веке? Повспоминайте, а мы напишем чуть ниже.
Криштиану, кстати, первый, кто забивает в топ-5 лигах уже 18-й год подряд!
Роналду – в крутой форме этой зимой. Пять матчей – восемь голов за «Юве» в Серии А. «Самое главное, что команда выиграла. Доволен хет-триком, но важнее всего было выиграть и оказать давление на «Интер», – сказал Роналду после матча.
Кстати, именно в «Интере» играет единственный футболист, забивавший в одном матче по три гола в Италии, Испании и Англии. Это Алексис Санчес, чья команда сейчас – главный конкурент «Ювентуса» в борьбе за чемпионство.