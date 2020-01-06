Роналду круто начал в 2020-м: первый хет-трик в Серии А и 18-й подряд год с голами в топ-5 лигах

Чемпионат Италии возобновился после двухнедельного перерыва. В матче 18-го тура Серии А «Ювентус» разгромил 4:0 «Аталанту», в каждом из голов поучаствовал Криштиану Роналду – забил три гола и сделал голевой пас.

Роналду впервые оформил хет-трик в чемпионате Италии, еще и стал первым португальцем, сделавшим это. Это его 36-й хет-трик в матчах чемпионатов с января 2008 года – лучший результат среди всех футболистов в топ-5 лигах.