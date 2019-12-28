Хоккей
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#Хоккей

Уникальные исходы МЧМ по хоккею. У каждой команды в группе России есть хотя бы одна победа

28 декабря 2019, 23:50

твиттер Федерации хоккея России

Молодежный чемпионат мира по хоккею – это всегда непредсказуемость. Смотрите результаты команд в матчах группы, где выступает сборная России.

  • Чехия – Россия – 4:3
  • Канада – США – 6:4
  • Германия – США – 3:6
  • Чехия – Германия – 3:4
  • Россия – Канада – 6:0

Итоговая таблица пока такая:

  1. Россия U2O – 3 очка, шайбы: 9:4
  2. США U20 – 3 очка, шайбы: 10:9
  3. Чехия U20 – 3 очка, шайбы: 7:7
  4. Германия U20 – 3 очка, шайбы: 7-9
  5. Канада U20 – 3 очка, шайбы: 6-10

Дальше у России будет матч против США.

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