Хоккей
Уникальные исходы МЧМ по хоккею. У каждой команды в группе России есть хотя бы одна победа
28 декабря 2019, 23:50
Молодежный чемпионат мира по хоккею – это всегда непредсказуемость. Смотрите результаты команд в матчах группы, где выступает сборная России.
- Чехия – Россия – 4:3
- Канада – США – 6:4
- Германия – США – 3:6
- Чехия – Германия – 3:4
- Россия – Канада – 6:0
Итоговая таблица пока такая:
- Россия U2O – 3 очка, шайбы: 9:4
- США U20 – 3 очка, шайбы: 10:9
- Чехия U20 – 3 очка, шайбы: 7:7
- Германия U20 – 3 очка, шайбы: 7-9
- Канада U20 – 3 очка, шайбы: 6-10
Дальше у России будет матч против США.
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