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#Златан Ибрагимович #Футбол #Серия А #Милан

«Милан» заключил с Ибрагимовичем полугодовой контракт с опцией продления

27 декабря 2019, 21:20

imago sportfotodienst / Global Look Press

«Милан» подтвердил трансфер Златана Ибрагимовича. Главное:

• Контракт заключен до июня 2020 года с возможностью продления на сезон.

• Журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира сообщил, что в этом сезоне Златан заработает три миллиона евро.

• Если контракт будет продлен, доход Ибрагимовича составит от 4,5 до 6 млн евро, включая бонусы. Но официальной информации от клуба по зарплате пока нет.

«Милан», анонсируя трансфер, выпустил несколько роликов:

«Возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и в город, который люблю, – сказал Златан. – Буду биться с одноклубниками, чтобы изменить ход сезона и сделаю все для достижения наших целей».

«Милан» сообщил, что Ибра приедет в город 2 января для прохождения медосмотра, а затем начнет тренировки с клубом и даст пресс-конференцию.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А тут – почему еще интересен этот трансфер
Карьера Златана в Италии – не только титулы, но и много нервов. Только там его так часто банили и удаляли
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