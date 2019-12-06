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Заявление фанатов «Спартака»: призыв к уходу со стадионов, поддержка задержанных, отказ от баннеров
06 декабря 2019, 10:45
«Фратрию» создали в 2005 году, а уже через несколько лет она считалась крупнейшей фанатской организацией «Спартака». К 2008 году «Фратрия» насчитывала около десяти тысяч членов. Сейчас в руководство организации входят авторитетные объединения болельщиков «Спартака» и лидеры ультрас-групп. Вокруг «Спартака» она по-прежнему сохраняет влияние.
Теперь на официальном сайте «Фратрии» вышло заявление по ситуации с задержаниями болельщиков. Напоминаем: московских фанатов массово задерживали в Санкт-Петербурге перед игрой «Зенита» и «Спартака». Трое фанатов все еще не вернулись, а заводящему «Спартака» вообще запретили посещать матчи в ближайшие полтора года.
Полное заявление читайте здесь. Вот главные цитаты:
- «Мы призываем всех болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать, каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка».
- «В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ. Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки!».
- «Также наша вышка в знак солидарности с отстраненными от футбола заряжающими «Спартака» и ЦСКА и оштрафованным заряжающим «Зенита» останется без заводящих».
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