Заявление фанатов «Спартака»: призыв к уходу со стадионов, поддержка задержанных, отказ от баннеров

«Фратрию» создали в 2005 году, а уже через несколько лет она считалась крупнейшей фанатской организацией «Спартака». К 2008 году «Фратрия» насчитывала около десяти тысяч членов. Сейчас в руководство организации входят авторитетные объединения болельщиков «Спартака» и лидеры ультрас-групп. Вокруг «Спартака» она по-прежнему сохраняет влияние.

Теперь на официальном сайте «Фратрии» вышло заявление по ситуации с задержаниями болельщиков. Напоминаем: московских фанатов массово задерживали в Санкт-Петербурге перед игрой «Зенита» и «Спартака». Трое фанатов все еще не вернулись, а заводящему «Спартака» вообще запретили посещать матчи в ближайшие полтора года.