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#Бельгия #Футбол #Евро-2020 #Финляндия

Бельгия ни разу не выиграла у Финляндии за последние семь матчей

30 ноября 2019, 23:35

Россия, Дания, Финляндия и Бельгия сыграют в одной группе на Евро-2020. Бельгия – фаворит, но у нее есть неудобная статистика с финнами. За всю историю футбола команды встречались 13 раз: было 4 ничейных исхода, 4 победы Финляндии и 5 побед у Бельгии. Но в последних семи матчах наблюдается полное преимущество финнов (3 ничьи, 4 победы). Смотрите:

  • 2016. Бельгия – Финляндия – 1:1
  • 2011. Бельгия – Финляндия – 1:1
  • 2010. Финляндия – Бельгия – 1:0
  • 2007. Бельгия – Финляндия – 0:0
  • 2007. Финляндия – Бельгия – 2:0
  • 2001. Финляндия – Бельгия – 4:1
  • 1999. Бельгия – Финляндия – 3:4
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