«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом». В 2019 году у «Краснодара» в шести матчах нет побед

В заключительном матче 19 тура РПЛ «Краснодар» упустил победу над «Оренбургом» на последних минутах.



«Краснодар» – «Оренбург» 2:2 (0:1)

Голы: Ари (63), Скопинцев (73) – Сутормин (41), Ойеволе (89)



Два неприятных факта для краснодарского клуба:



1. В 2019 году «Краснодар» провел шесть матчей, но не выиграл ни одного – с «Байером» было две ничьи, с «Валенсией» поражение, также клуб уступил в кубке «Ростову» и дважды сыграл вничью в чемпионате – со «Спартаком» и «Оренбургом». Всего же безвыигрышная серия «Краснодара» составляет аж девять матчей (последние три официальные игры в 2018-м команде выиграть не удалось).



2. «Краснодар» удержался на второй строчке в таблице РПЛ, но отставание от «Зенита» составляет уже пять очков. Подтянулись конкуренты – ЦСКА отстает на два балла, а «Спартак» и «Локомотив» – на три. На зимний перерыв клуб уходил, проигрывая «Зениту» всего одно очко.