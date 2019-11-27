Дани Парехо
Лига чемпионов
Футбол
Валенсия
Капитан «Валенсии» реализовал только один пенальти в еврокубках. Но все равно постоянно пытается
27 ноября 2019, 23:30
«Челси» и «Валенсия» сыграли вничью со счетом 2:2. Тут впервые за 122 игры отметился голом Матео Ковачич. Со стороны «Валенсии» все привычно: в середине второго тайма капитан «Валенсии» Дани Парехо пошел бить одиннадцатиметровый. В этом моменте голкипер «Челси» Кепа наработал на сэйв для красивых кадров, но все ожидаемо.
В карьере Парехо набралось девять нереализованных пенальти – четыре из них были в еврокубках. Забил Парехо только в игре с «Лиллем» (4:1) в Лиге чемпионов этого сезона. Вот все пенальти от Парехо в еврокубковых турнирах. Даже в этой Лиге чемпионов у него уже отрицательная статистика по одиннадцатиметровым.
Не забил:
- 18/19, ЛЧ – «Ювентус»
- 18/19, ЛЕ – «Вильярреал»
- 19/20, ЛЧ – «Аякс»
- 19/20, ЛЧ – «Челси»
Забил:
- 19/20, ЛЧ – «Лилль»
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