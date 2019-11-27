Капитан «Валенсии» реализовал только один пенальти в еврокубках. Но все равно постоянно пытается

В карьере Парехо набралось девять нереализованных пенальти – четыре из них были в еврокубках. Забил Парехо только в игре с «Лиллем» (4:1) в Лиге чемпионов этого сезона. Вот все пенальти от Парехо в еврокубковых турнирах. Даже в этой Лиге чемпионов у него уже отрицательная статистика по одиннадцатиметровым.

Не забил:

18/19, ЛЧ – «Ювентус»

18/19, ЛЕ – «Вильярреал»

19/20, ЛЧ – «Аякс»

19/20, ЛЧ – «Челси»

Забил: