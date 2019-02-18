Марек Гамшик
Далянь Ифан
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#Марек Гамшик #Далянь Ифан

«Далянь Ифан» объявил о переходе Гамшика. Он обошелся клубу в 20 миллионов

18 февраля 2019, 16:19

Марек Гамшик покинул «Наполи» после 12 сезонов в клубе – он сыграл там 520 матчей, забил 121 гол, стал капитаном, выиграл несколько трофеев. Словак прошлым летом отметил 31-летие, а следующий день рождения отпразднует уже в Китае.  

Гамшик перебрался в «Далянь Ифан» – в прошлом сезоне эта команда финишировала на 11 месте в чемпионате Китая. Будет нескучно: «Далянь» – третий по общей посещаемости клуб страны, а одноклубниками Гамшика будут Карраско и Гайтан. 

По информации Transfermarkt, переход Гамшика стоил китайцам 20 миллионов евро. 

Инстаграм «Далянь Ифан»

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