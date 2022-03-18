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Лига Европы
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#Лига Европы

«Барселона» против «Айнтрахта», «Лейпциг» – «Аталанта» и другие пары 1/4 финала Лиги Европы

8 часов назад

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы. Вот какие четвертьфинальные пары известны:

🇩🇪 «Лейпциг» – 🇮🇹 «Аталанта»

🇩🇪 «Айнтрахт» – 🇪🇸 «Барселона»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿  «Вест Хэм» – 🇫🇷 «Лион»

🇵🇹 «Брага» – 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 «Рейнджерс»

Кто встретится в полуфиналах:

  • Победитель матчей «Лейпцига» и «Аталанты» попадет на «Брагу» или «Рейнджерс».
  • Победитель матчей «Вест Хэма» и «Лиона» попадет на «Айнтрахт» или «Барселону».

Четвертьфинальные матчи состоятся 7 и 14 апреля, полуфинальные – 28 апреля и 5 мая.

Финал пройдет в Севилье на «Рамон Санчес Писхуан» 18 мая.

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Комментарии (1)
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uyi564
3 минуты назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****

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Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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