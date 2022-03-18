«Барселона» против «Айнтрахта», «Лейпциг» – «Аталанта» и другие пары 1/4 финала Лиги Европы
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы. Вот какие четвертьфинальные пары известны:
🇩🇪 «Лейпциг» – 🇮🇹 «Аталанта»
🇩🇪 «Айнтрахт» – 🇪🇸 «Барселона»
🏴 «Вест Хэм» – 🇫🇷 «Лион»
🇵🇹 «Брага» – 🏴 «Рейнджерс»
Кто встретится в полуфиналах:
- Победитель матчей «Лейпцига» и «Аталанты» попадет на «Брагу» или «Рейнджерс».
- Победитель матчей «Вест Хэма» и «Лиона» попадет на «Айнтрахт» или «Барселону».
Четвертьфинальные матчи состоятся 7 и 14 апреля, полуфинальные – 28 апреля и 5 мая.
Финал пройдет в Севилье на «Рамон Санчес Писхуан» 18 мая.
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