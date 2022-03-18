«Ман Сити» против «Атлетико», «Челси» – «Реал» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов. Вот какие четвертьфинальные пары известны:
🏴 «Манчестер Сити» – 🇪🇸 «Атлетико»
🇪🇸 «Вильярреал» – 🇩🇪 «Бавария»
🇵🇹 «Бенфика» – 🏴 «Ливерпуль»
Кто встретится в полуфиналах:
- Победитель матчей «Ман Сити» и «Атлетико» попадет на «Челси» или «Реал».
- Победитель матчей «Вильярреала» и «Баварии» попадет на «Ливерпуль» или «Бенфику».
Первые четвертьфинальные матчи состоятся 5/6 апреля, ответные – 12/13 апреля. Полуфиналы – 26/27 апреля и 3/4 мая.
Финал пройдет в Париже на «Стад де Франс» 28 мая.
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