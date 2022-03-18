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Лига чемпионов
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#Лига чемпионов

«Ман Сити» против «Атлетико», «Челси» – «Реал» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов

9 часов назад

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов. Вот какие четвертьфинальные пары известны:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Челси» – 🇪🇸 «Реал»

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити» – 🇪🇸 «Атлетико»

🇪🇸 «Вильярреал» – 🇩🇪 «Бавария»

🇵🇹 «Бенфика» – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Ливерпуль»

Кто встретится в полуфиналах:

  • Победитель матчей «Ман Сити» и «Атлетико» попадет на «Челси» или «Реал».
  • Победитель матчей «Вильярреала» и «Баварии» попадет на «Ливерпуль» или «Бенфику».

Первые четвертьфинальные матчи состоятся 5/6 апреля, ответные – 12/13 апреля. Полуфиналы – 26/27 апреля и 3/4 мая.

Финал пройдет в Париже на «Стад де Франс» 28 мая.

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Комментарии (1)
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uyi564
3 минуты назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****

Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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