Спартак
Лига Европы
Самуэль Жиго
«Спартак» заявил Мартинса и Николсона в Лигу Европы и потерял слот в заявке из-за Жиго
03 февраля, 19:47
Кристофер Мартинс, Шамар Николсон и Самуэль Жиго дозаявлены в список А у «Спартака» для участия в плей-офф Лиги Европы. Михаил Волков и Дмитрий Маркитесов – в списке Б для молодых игроков.
«Спартак» мог дозаявить трех игроков в список А. Туда попали Мартинс и Николсон, а Жиго должен был быть повторно заявлен. Он продан «Марселю» и взят «Спартаком» в аренду до конца сезона.
Другие новички – Свинов, Пруцев, Классен и Хлусевич – не сыграют за клуб в ЛЕ в этом сезоне.
Полная заявка опубликована на сайте «Спартака».
«Спартак» выиграл группу ЛЕ, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию», поэтому начнет плей-офф турнира со стадии 1/8 финала. Жеребьевка пройдет 25 февраля, матчи – 10 и 17 марта.
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