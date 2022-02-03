«Спартак» заявил Мартинса и Николсона в Лигу Европы и потерял слот в заявке из-за Жиго

Кристофер Мартинс, Шамар Николсон и Самуэль Жиго дозаявлены в список А у «Спартака» для участия в плей-офф Лиги Европы. Михаил Волков и Дмитрий Маркитесов – в списке Б для молодых игроков.

«Спартак» мог дозаявить трех игроков в список А. Туда попали Мартинс и Николсон, а Жиго должен был быть повторно заявлен. Он продан «Марселю» и взят «Спартаком» в аренду до конца сезона.

Другие новички – Свинов, Пруцев, Классен и Хлусевич – не сыграют за клуб в ЛЕ в этом сезоне.

Полная заявка опубликована на сайте «Спартака».

«Спартак» выиграл группу ЛЕ, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию», поэтому начнет плей-офф турнира со стадии 1/8 финала. Жеребьевка пройдет 25 февраля, матчи – 10 и 17 марта.