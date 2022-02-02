Стартовала сокращенная эстафета олимпийского огня. Она пройдет по территории трех ключевых локаций

4 февраля официально начнется Олимпиада-2022 в Пекине. За 2 дня до старта началась сокращенная эстафета олимпийского огня. Она пройдет без зрителей, а маршрут проложен по малооживленным улицам. Это из-за коронавируса.

Эстафета пройдет по территории трех ключевых мест, связанных с Олимпиадой:

1. Сам Пекин.

2. Столичный район Яньцин.

3. Город Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. Расстояние от него до Пекина составляет примерно 200 км.

Завершается эстафета 4 февраля.