Олимпиада-2022
Стартовала сокращенная эстафета олимпийского огня. Она пройдет по территории трех ключевых локаций
02 февраля, 10:27
4 февраля официально начнется Олимпиада-2022 в Пекине. За 2 дня до старта началась сокращенная эстафета олимпийского огня. Она пройдет без зрителей, а маршрут проложен по малооживленным улицам. Это из-за коронавируса.
Эстафета пройдет по территории трех ключевых мест, связанных с Олимпиадой:
1. Сам Пекин.
2. Столичный район Яньцин.
3. Город Чжанцзякоу в провинции Хэбэй. Расстояние от него до Пекина составляет примерно 200 км.
Завершается эстафета 4 февраля.
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