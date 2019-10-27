ЦСКА не забил 50% пенальти в этом сезоне РПЛ

Всего ЦСКА шесть раз бил пенальти в матчах этого сезона РПЛ. По три удара исполняли Федор Чалов и Никола Влашич. Вместе они забили только три мяча:

«Локомотив»: Чалов, забил

«Тамбов»: Чалов, не забил

«Краснодар»: Влашич, забил

«Урал»: Чалов, не забил

«Ростов»: Влашич, забил

«Динамо»: Влашич, не забил

«Что касается пенальти, у нас есть еще Влашич, который был уже заменен к моменту пенальти. В любом случае остаются Чалов и Влашич», – говорил Виктор Гончаренко об исполнителях пенальти после матча с «Уралом».