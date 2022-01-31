Из онлайн-магазина «МЮ» исчезли товары с именем Гринвуда. Его арестовали по подозрению в домашнем насилии

«Манчестер Юнайтед» убрал товары, связанные с Мэйсоном Гринвудом, из онлайн-магазина. Продукция не ищется по запросу Greenwood, а имени игрока нет в разделе с остальными футболистами «МЮ».

Удаление товаров произошло на фоне подозрений в домашнем насилии. Они появились после того, как в аккаунте бывшей девушки Гринвуда появились фото с побоями и аудио с принуждением к сексу. Вскоре после этого «МЮ» отстранил футболиста от тренировок, а позже полиция арестовала его.