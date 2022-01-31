Приложение для ЛГБТ-знакомств Grindr исчезло из китайских магазинов перед Олимпиадой и лунным Новым годом

Китайские магазины приложений, в том числе App Store, удалили приложение для знакомств Grindr. Внимание на это обратил Bloomberg и связал это с кампанией по «улучшению сетевой среды».

Власти Китая анонсировали ее в январе и пообещали удалять порнографию, примеры насилия и другой запрещенный контент. Все это происходит перед наступлением китайского Нового года (1 февраля) и началом Олимпиады (4 февраля).

Официально ни Grindr, ни магазины еще не комментировали удаление. Приложение исчезло из App Store 27 января. Когда оно исчезло из андроид-магазинов, непонятно. При этом китайский аналог Grindr, в том числе Blued, все еще доступны для скачивания, пишет Bloomberg.

Grindr – крупнейшее дейтинговое приложение для геев, бисексуальных мужчин и трансгендерных мужчин. Оно запущено в 2009 году и работает по принципу обмена геолокацией между пользователями.