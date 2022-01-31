Локомотив
Тино Анджорин
«Локомотив» спустя полгода вернул Анджорина в «Челси» из-за лимита на легионеров
4 часа назад
Тино Анджорин досрочно вернется в «Челси» из «Локомотива». Клуб объявил об уходе спустя полгода после трансфера.
«Локомотив» объяснил решение лимитом на легионеров. Из-за него клуб «не может в полной мере рассчитывать на полузащитника».
- Изначально аренда планировалась на год, у «Локомотива» было приоритетное право выкупа Анджорина.
- Он провел за полгода девять игр и забил один гол. В ноябре он выбыл из-за перелома плюсневой кости, от которого все еще восстанавливается.
В РПЛ действует лимит, по которому в заявке на сезон может быть не более восьми иностранцев. У «Локомотива» после трансфера нападающего Яна Кухты не осталось свободных мест в заявке.
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