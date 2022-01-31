«Локомотив» спустя полгода вернул Анджорина в «Челси» из-за лимита на легионеров

Тино Анджорин досрочно вернется в «Челси» из «Локомотива». Клуб объявил об уходе спустя полгода после трансфера.

«Локомотив» объяснил решение лимитом на легионеров. Из-за него клуб «не может в полной мере рассчитывать на полузащитника».

Изначально аренда планировалась на год, у «Локомотива» было приоритетное право выкупа Анджорина.

Он провел за полгода девять игр и забил один гол. В ноябре он выбыл из-за перелома плюсневой кости, от которого все еще восстанавливается.

В РПЛ действует лимит, по которому в заявке на сезон может быть не более восьми иностранцев. У «Локомотива» после трансфера нападающего Яна Кухты не осталось свободных мест в заявке.