Мончи расторг соглашение с «Ромой». Вчера из команды ушел главный тренер

Рамон Мончи покинул пост спортивного директора «Ромы». На этой должности он работал с апреля 2017 года.

Его место занял Фредерик Массара, а Мончи теперь ждут в «Арсенале». Именно в Лондоне он может получить следующее назначение.

Интересно, что вчера «Рома» уволила тренера Эусебио Ди Франческо. Обе отставки совпали с вылетом команды из Лиги чемпионов.