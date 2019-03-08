Рома
Лига чемпионов
Серия А
Рамон Мончи
Поделиться:
Комментарии:
0
#Рома #Лига чемпионов #Серия А #Рамон Мончи

Мончи расторг соглашение с «Ромой». Вчера из команды ушел главный тренер

08 марта 2019, 16:06

Рамон Мончи покинул пост спортивного директора «Ромы». На этой должности он работал с апреля 2017 года.

Его место занял Фредерик Массара, а Мончи теперь ждут в «Арсенале». Именно в Лондоне он может получить следующее назначение.

Интересно, что вчера «Рома» уволила тренера Эусебио Ди Франческо. Обе отставки совпали с вылетом команды из Лиги чемпионов.

Еще по теме
«Рома» второй год подряд страдает из-за судей
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Рома
#Лига чемпионов
#Серия А
#Рамон Мончи