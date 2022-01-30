Зенит
Сердар Азмун
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#Зенит #Сердар Азмун

«Зенит» объявил об уходе Азмуна зимой. Алберто переходит в клуб

3 часа назад

Сердар Азмун уходит в «Байер» уже в зимнее трансферное окно. До этого клубы рассказывали, что он уйдет летом.

На его место «Зенит» подписывает нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто. Контракт рассчитан на пять лет.

Алберто 20 лет. Он выступал за «Интернасьонал» с 2020 года. За это время Алберто провел 85 матчей и забил 30 голов.

Источник:
Официальный сайт «Зенита»
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