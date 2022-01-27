Правительство Британии получило акции футбольного «Болтона». Оно поддержало клуб во время пандемии

Правительство Великобритании стало акционером еще 108 компаний, участвующих в проекте по поддержке бизнеса Future Fund. Одним из его участников стал Football Ventures (Whites) – владелец футбольного «Болтона».

Проект предоставлял конвертируемые кредиты на сумму до 5 миллионов фунтов стерлингов во время пандемии. Когда участники привлекали новые деньги инвесторов, вложения конвертировались в пакеты акций. В проекте участвовали 1190 компаний, 265 из которых в итоге частично передали акции правительству.

«Болтон» не раскрыл размер пакета и инвестиций. Помимо него правительство теперь владеет акциями сети кофеен, онлайн букмекерами и производителем грузовиков.