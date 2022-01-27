Болтон
Правительство Британии получило акции футбольного «Болтона». Оно поддержало клуб во время пандемии
4 часа назад
Правительство Великобритании стало акционером еще 108 компаний, участвующих в проекте по поддержке бизнеса Future Fund. Одним из его участников стал Football Ventures (Whites) – владелец футбольного «Болтона».
Проект предоставлял конвертируемые кредиты на сумму до 5 миллионов фунтов стерлингов во время пандемии. Когда участники привлекали новые деньги инвесторов, вложения конвертировались в пакеты акций. В проекте участвовали 1190 компаний, 265 из которых в итоге частично передали акции правительству.
«Болтон» не раскрыл размер пакета и инвестиций. Помимо него правительство теперь владеет акциями сети кофеен, онлайн букмекерами и производителем грузовиков.
- «Болтон» – один из старейших клубов Британии. Он основан в 1874 году и был одним из основателей Футбольной лиги Англии – старшего турнира.
- Большинство его достижений относится к XX веку, в том числе победы в Кубке Англии. В XXI веке выступал в Премьер-лиге и Кубке УЕФА, но потом вылетел в низшие английские дивизионы. В текущем сезоне играет в Лиге 1 – третьем по силе дивизионе.
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