Кубок Африки
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#Кубок Африки

Организаторы Кубка Африки перенесли ближайший матч со стадиона «Олембе» из-за давки. В ней погибли восемь человек

вчера, 18:17

Африканская конфедерация футбола (КАФ) провела пресс-конференцию после давки на матче Кубка Африки 24 января. На ней выступил президент организации Патрис Мотсепе.

  • Он подтвердил данные о восьми погибших во время давки. Изначально сообщалось о шести смертях.
  • Еще семь человек были «серьезно ранены». Всего после давки пострадали около 40 человек.
  • Мотсепе сказал, что за безопасность зрителей отвечает местный оргкомитет. Поэтому КАФ потребовала от него отчета к 28 января о причинах давки.
  • Ближайший матч, запланированный на «Олембе» 30 января, перенесен. Игра 1/8 финала пройдет на другом стадионе в Яунде – «Ахмаду Ахиджо».

Давка произошла на матче Камеруна и Коморских островов. По предварительным данным она началась, когда стюарды прекратили допуск зрителей на стадион. Почему это произошло, неизвестно.

Кубок Африки проходит в Камеруне впервые за 50 лет. Турнир планировали там в 2019 году, но в итоге его отдали Египту из-за опасений в неподготовленной Камеруном инфраструктуре.

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Источник:
твиттер Конфедерации футбола Африки
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