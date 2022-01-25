Зенит
Арсен Адамов
«Зенит» подпишет 22-летнего Адамова из «Урала». Контракт рассчитан до 2026 года
4 часа назад
«Зенит» анонсировал трансфер Арсена Адамова из «Урала». Контракт подпишут после прохождения медосмотра, соглашение рассчитано на четыре года.
- Адамову 22 года, на профессиональном уровне играл за «Ахмат» и «Урал».
- Выступает на позиции правого защитника, но также может сыграть в центре защиты и слева.
- В октябре штаб сборной России вызвал его для подготовки к матчам со Словакией и Словенией в отборе ЧМ-2022, но за основу он так и не дебютировал.
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