Во время матча Кубка Африки в Камеруне произошла давка. Минимум шесть человек погибли

На «Олембе Стэдиум» в Яунде прошел матч Камеруна и Коморских островов (2:1). Во время него при входе на арену произошла давка, в которой погибли минимум шесть человек, еще 40 пострадали.

Причины давки точно не известны. Associated Press со ссылкой на очевидца утверждает, что давка началась, когда стюарды закрыли ворота и прекратили допуск людей на арену.

Местные власти привели агентству только предварительные данные. Они допускают, что число погибших и пострадавших может быть выше. В местной больнице заявили, что не в состоянии принять всех, поэтому часть пострадавших пришлось эвакуировать в другой госпиталь.

Конфедерация футбола Африки начала расследование произошедшего, но не привела возможных причин давки.

Камерун принимает турнир впервые за 50 лет. Кубок планировали отдать ему в 2019 году, но в итоге турнир перенесли в Египет из-за опасений инфраструктуры в Камеруне. Одной из причин была неготовность стадионов.