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«Манчестер Сити» обыграл «Челси». Отрыв от второго места в АПЛ вырос до 13 очков
4 часа назад
«Манчестер Сити» выиграл у «Челси» в матче АПЛ со счетом 1:0. Кевин Де Брюйне – автор единственного гола в игре.
С таким результатом «Манчестер Сити» по-прежнему занимает первое место в АПЛ. За 22 матча клуб набрал 56 очков. «Челси» идет вторым и имеет 43 очка.
Победная серия «Ман Сити» во всех турнирах теперь составляет восемь игр. «Челси» набрал только два очка за три последних матча в АПЛ.
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