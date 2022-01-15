«Манчестер Сити» обыграл «Челси». Отрыв от второго места в АПЛ вырос до 13 очков

«Манчестер Сити» выиграл у «Челси» в матче АПЛ со счетом 1:0. Кевин Де Брюйне – автор единственного гола в игре.

С таким результатом «Манчестер Сити» по-прежнему занимает первое место в АПЛ. За 22 матча клуб набрал 56 очков. «Челси» идет вторым и имеет 43 очка.

Победная серия «Ман Сити» во всех турнирах теперь составляет восемь игр. «Челси» набрал только два очка за три последних матча в АПЛ.