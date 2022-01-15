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#АПЛ #Челси #Манчестер Сити

«Манчестер Сити» обыграл «Челси». Отрыв от второго места в АПЛ вырос до 13 очков

4 часа назад

«Манчестер Сити» выиграл у «Челси» в матче АПЛ со счетом 1:0. Кевин Де Брюйне – автор единственного гола в игре.

С таким результатом «Манчестер Сити» по-прежнему занимает первое место в АПЛ. За 22 матча клуб набрал 56 очков. «Челси» идет вторым и имеет 43 очка.

Победная серия «Ман Сити» во всех турнирах теперь составляет восемь игр. «Челси» набрал только два очка за три последних матча в АПЛ.

Идет второй тайм
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 70'
1:0
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Челси
Лондон
Источник:
Гол
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