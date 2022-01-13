Украина запустила спутник впервые за десять лет – через компанию Илона Маска SpaceX

SpaceX запустил с мыса Канаверел ракету со 105 спутниками и космическими аппаратами от частных или государственных компаний 20 стран. Одним из них стал проект «Сич-2-30», который принадлежит Украине.

До этого в последний раз Украина запускала собственный спутник в 2011 году с базы в Оренбургской области. «Сич-2-30» – это модернизированная версия того проекта, оснащенная более качественной камерой и другими характеристиками. Спутник запускается для съемки территории. Цифра 30 в названии посвящена юбилею независимости Украины. Государство потратило на проект 1,99 млн долларов.