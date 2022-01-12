Судья на Кубке Африки дважды пробовал досрочно завершить матч Туниса. Сборная потребовала переигровки

Матч должен длиться 90 минут, в случае остановок арбитр добавляет компенсированные минуты. Сиказве не добавил время, несмотря на два назначенных пенальти, удаление, пять замен и регламентированный перерыв для питья воды (проводится во время жарких матчей).

«Я давно тренирую, но никогда не видел ничего подобного. Даже четвертый судья готовился поднять табло [с компенсированным временем] – и тут прозвучал свисток», – цитирует главного тренера Туниса Reuters.

Тунисские СМИ утверждают, что сборная подала жалобу в Конфедерацию футбола Африки и требует переигровки матча.