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Судья на Кубке Африки дважды пробовал досрочно завершить матч Туниса. Сборная потребовала переигровки
26 минут назад
Матч Мали и Туниса на Кубке Африке два раза завершался раньше положенного времени и потом возобновлялся. Арбитр Джанни Сиказве дал два финальных свистка во втором тайме:
- 86-я минута. Сиказве дал свисток, но после протестов Туниса возобновил матч.
- 90-я минута. Сиказве снова дал свисток, но несмотря на новые протесты Туниса отправил команды в раздевалки.
- Через 40 минут после второго завершения матча организаторы пригласил команды обратно (уже без участия Сиказве), но Тунис отказался выходить. В итоге сборная Мали вышла на поле одна, дождалась третьего окончания матча и снова ушла в раздевалку.
Матч должен длиться 90 минут, в случае остановок арбитр добавляет компенсированные минуты. Сиказве не добавил время, несмотря на два назначенных пенальти, удаление, пять замен и регламентированный перерыв для питья воды (проводится во время жарких матчей).
«Я давно тренирую, но никогда не видел ничего подобного. Даже четвертый судья готовился поднять табло [с компенсированным временем] – и тут прозвучал свисток», – цитирует главного тренера Туниса Reuters.
Тунисские СМИ утверждают, что сборная подала жалобу в Конфедерацию футбола Африки и требует переигровки матча.
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