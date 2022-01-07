Бенжамен Менди
АПЛ
Манчестер Сити
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#Бенжамен Менди #АПЛ #Манчестер Сити

Суд освободил Менди из тюрьмы под залог. Он находится под арестом с августа из-за обвинений в изнасиловании

вчера, 19:34

Суд в Честере спустя после трех отказов освободил под залог Бенжамена Менди, обвиняемого в изнасиловании и домогательствах. Он находится под арестом с конца августа, когда против него возбудили дело.

Менди обязан проживать по своему адресу, не связываться с истцами и сдать свой паспорт. Изначально его обвиняли в четырех случаях изнасилования и одном случае домогательств, но теперь эпизодов изнасилования стало семь.

Все они связаны с периодом между октябрем 2020 по август 2021 года. Британские СМИ утверждали, что среди истцов есть несовершеннолетние.

Начало судебного разбирательства планировалось на январь, но теперь его перенесли на июнь.

  • Менди по-прежнему принадлежит «Манчестер Сити», но клуб отстранил его на время расследования. В этом сезоне он провел один матч за клуб.
  • В составе «Сити» он становился трехкратным чемпионом Англии и четырехкратным победителем Кубка лиги. Со сборной Франции выиграл чемпионат мира в 2018 году.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Би-би-си
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Саша Скиф
12 часов назад
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