Суд освободил Менди из тюрьмы под залог. Он находится под арестом с августа из-за обвинений в изнасиловании

Суд в Честере спустя после трех отказов освободил под залог Бенжамена Менди, обвиняемого в изнасиловании и домогательствах. Он находится под арестом с конца августа, когда против него возбудили дело.

Менди обязан проживать по своему адресу, не связываться с истцами и сдать свой паспорт. Изначально его обвиняли в четырех случаях изнасилования и одном случае домогательств, но теперь эпизодов изнасилования стало семь.

Все они связаны с периодом между октябрем 2020 по август 2021 года. Британские СМИ утверждали, что среди истцов есть несовершеннолетние.

Начало судебного разбирательства планировалось на январь, но теперь его перенесли на июнь.