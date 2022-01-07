The Weeknd выпустил новый альбом Dawn FM: участвует Джим Керри, общая длительность – самая короткая в карьере

Dawn FM – пятый альбом Weeknd и первый большой релиз после альбома After Hours в 2020 году, который занял первые места в чартах десятков стран и побил рекорд Apple Music по предзаказам за всю историю. Сам Weeknd объяснял, что концепция Dawn FM и обложка с собственным постаревшим лицом – это разговор на тему ожидания смерти и нахождение в чистилище между жизнью и потусторонним миром.

На Dawn FM есть гостевые куплеты рэперов Taylor, The Creator и Lil Wayne, а также монологи актера Джима Керри.

Это самый короткий альбом в карьере Weeknd – 51:49. И первый с 2013-го, который длится меньше часа.

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