«Челси» потратил €2,4 млрд на трансферы в XXI веке. Это наивысший показатель среди клубов

Transfermarkt опубликовал рейтинг из 15 европейских клубов, которые с сезона-2000/01 больше всех потратили на трансферы.

В тройку лидеров попали «Челси» (€2,4 млрд), «Манчестер Сити» (€2,3 млрд) и «Реал» (€2,2 млрд).

15 команд потратили за этот период €26,5 млрд. Топ-15 по странам:

Шесть команд из 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (11,1 млрд):

«Челси»

«Манчестер Сити»

«Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль»

«Тоттенхэм»

«Арсенал»

Четыре команды из 🇮🇹 (6,7 млрд):

«Ювентус»

«Интер»

«Милан»

«Рома»

Три команды из 🇪🇸 (5,9 млрд):

«Реал»

«Барселона»

«Атлетико»

Одна команда из 🇫🇷 (1,7 млрд):

«ПСЖ»

Одна команда из 🇩🇪 (1,1 млрд):