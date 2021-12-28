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«Челси» потратил €2,4 млрд на трансферы в XXI веке. Это наивысший показатель среди клубов

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Transfermarkt опубликовал рейтинг из 15 европейских клубов, которые с сезона-2000/01 больше всех потратили на трансферы.

В тройку лидеров попали «Челси» (€2,4 млрд), «Манчестер Сити» (€2,3 млрд) и «Реал» (€2,2 млрд).

15 команд потратили за этот период €26,5 млрд. Топ-15 по странам:

Шесть команд из 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (11,1 млрд): 

  • «Челси»
  • «Манчестер Сити»
  • «Манчестер Юнайтед»
  • «Ливерпуль»
  • «Тоттенхэм»
  • «Арсенал»

Четыре команды из 🇮🇹 (6,7 млрд): 

  • «Ювентус»
  • «Интер»
  • «Милан»
  • «Рома»

Три команды из 🇪🇸 (5,9 млрд): 

  • «Реал»
  • «Барселона»
  • «Атлетико»

Одна команда из 🇫🇷 (1,7 млрд): 

  • «ПСЖ»

Одна команда из 🇩🇪 (1,1 млрд): 

  • «Бавария»
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Источник:
Transfermarkt
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dfsf54
28 декабря 2021, 23:23
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