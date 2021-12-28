Челси
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«Челси» потратил €2,4 млрд на трансферы в XXI веке. Это наивысший показатель среди клубов
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Transfermarkt опубликовал рейтинг из 15 европейских клубов, которые с сезона-2000/01 больше всех потратили на трансферы.
В тройку лидеров попали «Челси» (€2,4 млрд), «Манчестер Сити» (€2,3 млрд) и «Реал» (€2,2 млрд).
15 команд потратили за этот период €26,5 млрд. Топ-15 по странам:
Шесть команд из 🏴 (11,1 млрд):
- «Челси»
- «Манчестер Сити»
- «Манчестер Юнайтед»
- «Ливерпуль»
- «Тоттенхэм»
- «Арсенал»
Четыре команды из 🇮🇹 (6,7 млрд):
- «Ювентус»
- «Интер»
- «Милан»
- «Рома»
Три команды из 🇪🇸 (5,9 млрд):
- «Реал»
- «Барселона»
- «Атлетико»
Одна команда из 🇫🇷 (1,7 млрд):
- «ПСЖ»
Одна команда из 🇩🇪 (1,1 млрд):
- «Бавария»
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28 декабря 2021, 23:23
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