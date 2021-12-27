Мбаппе стал лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards, Левандовски – лучшим бомбардиром

27 декабря состоялась церемония награждения Globe Soccer Awards.

• Лучшим игроком 2021 года стал форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе. «ПСЖ» в этом году стал вторым в чемпионате и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, а Франция вылетела в 1/8 финала, где Мбаппе не забил решающий пенальти, но победила в Лиге наций.

• Лучший тренер года – Роберто Манчини, с которым Италия выиграла чемпионат Европы.

• Лучшим клубом года стал «Челси».

• Лучшим бомбардиром года признан нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски – у него «Приз Марадоны». Он также лучший игрок года по версии ТикТок фанатов.

• Криштиану Роналду – лучший бомбардир всех времен, Роналдиньо отмечен призом за выдающуюся карьеру, а лучшим агентом года стал Федерико Пасторелло. Вратарь года – Джанлуиджи Доннарумма, защитник – Леонардо Бонуччи, спортивный директор – Чики Бегиристайн («Ман Сити»), сборная – Италии.

• Футболисткой года признана Алексия Путельяс из «Барселоны», а ее клуб – лучшей женской командой 2021-го. Киберспортсмен – Msdossary7.

• Приз лучшей детской академии получил египетский ЗЕД, приз за инновации – Серия А.

Премия Globe Soccer Awards появилась в 2010 году и выдается в Дубае. За все время лучшим игроком по ее версии шесть раз становился Криштиану Роналду. Мбаппе, Месси и Левандовски – по разу.