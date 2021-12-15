Участники Олимпиады смогут пользоваться заблокированными в Китае инстаграмом и твиттером

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Оргкомитет Игр предоставит спортсменам доступ к соцсетям, которые запрещены в Китае.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление МОК. Доступ будет организован внутри замкнутой системы среди всех аккредитованных участников.

В Китае заблокированы фейсбук, инстаграм, твиттер, вотсап и телеграм.