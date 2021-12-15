Олимпиада-2022
Участники Олимпиады смогут пользоваться заблокированными в Китае инстаграмом и твиттером
57 минут назад
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Оргкомитет Игр предоставит спортсменам доступ к соцсетям, которые запрещены в Китае.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление МОК. Доступ будет организован внутри замкнутой системы среди всех аккредитованных участников.
В Китае заблокированы фейсбук, инстаграм, твиттер, вотсап и телеграм.
Источник:ТАСС
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