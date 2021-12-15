Олимпиада-2022
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#Олимпиада-2022

Участники Олимпиады смогут пользоваться заблокированными в Китае инстаграмом и твиттером

57 минут назад

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Оргкомитет Игр предоставит спортсменам доступ к соцсетям, которые запрещены в Китае.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление МОК. Доступ будет организован внутри замкнутой системы среди всех аккредитованных участников.

В Китае заблокированы фейсбук, инстаграм, твиттер, вотсап и телеграм.

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Источник:
ТАСС
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