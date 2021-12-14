Movistar и DAZN на пять лет приобрели права на показ Примеры. Стоимость – 4,95 миллиарда евро

Контракт рассчитан с сезона-2022/23 по сезон-2026/27. Оба вещателя разделят показ матчей каждого тура пополам и покажут по пять игр.

«Благодаря этому результату Примера сохранила аудиовизуальные доходы в условиях, при которых большинство европейских лиг достигли потолка и сокращают свои доходы в последние периоды и при которых многие эксперты сектора предвещали значительное снижение», – прокомментировала соглашение Примера.

Примера написала о большом количестве предложений и рассказала: «Недавно мы стали свидетелями других крупных международных соглашений в США, Мексике и Латинской Америке, которые также подтверждают интерес международной индустрии к Примере, что обеспечивает экономическую стабильность соревнования в среднесрочной перспективе».

В мае-2021 Daily Mail писал, что АПЛ может продлить контракт с телевещателями на три года на 4,5 миллиарда фунтов. После этого Sky подтвердил сделку на 5,1 миллиарда до 2025 года.