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#РПЛ #Спартак #Сочи

«Спартак» в большинстве проиграл «Сочи». Он занимает девятое место в таблице

вчера, 20:53
Матч завершен
Сочи
Сочи
Нобоа 28'
Попов 89'
Юсупов 90'
3:0
Матч завершен
Спартак
Москва

«Спартак» и «Сочи» сыграли в последнем матче РПЛ в 2021 году, закрыв 18-й тур. Чемпионат возобновится в феврале после зимней паузы.

Ключевым игроком матча стал Кристиан Нобоа. В первом тайме он забил гол с пенальти, а во втором получил прямую красную карточку. Нобоа удалили после того, как он наступил на ахилл Квинси Промесу. 

«Спартак», несмотря на игру в большинстве, пропустил второй гол в конце матча. А в компенсированное время красную карточку получил Максимилиано Кофрие – после этого судья назначил пенальти, который «Сочи» тоже реализовал.

Это поражение произошло на фоне слухов о скорой отставке Руя Витории из «Спартака». Он возглавил команду в мае. С ним клуб не прошел в групповой этап Лиги чемпионов, но попал в Лигу Европы и квалифицировался в 1/8 финала. 

  • «Спартак» за последние восемь матчей победил только один раз. Трижды он проиграл, четырежды сыграл вничью.
  • Он ушел на зимний перерыв на девятом месте. В последний раз он опускался настолько низко еще в сезоне-2019/20.
  • «Сочи» проводит свой третий сезон в РПЛ и пока претендует на лучший результат в своей истории. В двух предыдущих розыгрышах он занимал 12-е и пятое места соответственно.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РПЛ
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