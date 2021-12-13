«Спартак» в большинстве проиграл «Сочи». Он занимает девятое место в таблице
«Спартак» и «Сочи» сыграли в последнем матче РПЛ в 2021 году, закрыв 18-й тур. Чемпионат возобновится в феврале после зимней паузы.
Ключевым игроком матча стал Кристиан Нобоа. В первом тайме он забил гол с пенальти, а во втором получил прямую красную карточку. Нобоа удалили после того, как он наступил на ахилл Квинси Промесу.
«Спартак», несмотря на игру в большинстве, пропустил второй гол в конце матча. А в компенсированное время красную карточку получил Максимилиано Кофрие – после этого судья назначил пенальти, который «Сочи» тоже реализовал.
Это поражение произошло на фоне слухов о скорой отставке Руя Витории из «Спартака». Он возглавил команду в мае. С ним клуб не прошел в групповой этап Лиги чемпионов, но попал в Лигу Европы и квалифицировался в 1/8 финала.
- «Спартак» за последние восемь матчей победил только один раз. Трижды он проиграл, четырежды сыграл вничью.
- Он ушел на зимний перерыв на девятом месте. В последний раз он опускался настолько низко еще в сезоне-2019/20.
- «Сочи» проводит свой третий сезон в РПЛ и пока претендует на лучший результат в своей истории. В двух предыдущих розыгрышах он занимал 12-е и пятое места соответственно.