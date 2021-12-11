ZASPORT представила форму России на Олимпиаде-2022, принт состоит из очертаний географических объектов страны

В Москве состоялась презентация формы российских олимпийцев. Коллекция одежды – от компании ZASPORT. На мероприятии выступили фигуристы, включая Алину Загитову и Евгения Плющенко.

«При разработке коллекции перед нашей командой стояла сложная задача – сохранить национальную идентичность, не используя государственную символику страны. Мы разработали принт, состоящий из очертаний географических объектов России, и, можно сказать, города и озера нашей родины будут окутывать теплом и согревать олимпийцев», – рассказала основательница бренда ZASPORT Анастасия Задорина.