Олимпиада-2022
ZASPORT представила форму России на Олимпиаде-2022, принт состоит из очертаний географических объектов страны
38 минут назад
В Москве состоялась презентация формы российских олимпийцев. Коллекция одежды – от компании ZASPORT. На мероприятии выступили фигуристы, включая Алину Загитову и Евгения Плющенко.
«При разработке коллекции перед нашей командой стояла сложная задача – сохранить национальную идентичность, не используя государственную символику страны. Мы разработали принт, состоящий из очертаний географических объектов России, и, можно сказать, города и озера нашей родины будут окутывать теплом и согревать олимпийцев», – рассказала основательница бренда ZASPORT Анастасия Задорина.
Евгения Медведева показала ее в сторис: «Рада быть амбассадором коллекции».
Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине в период с 4 по 20 февраля.
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