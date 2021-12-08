Олимпиада-2022
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#Олимпиада-2022

Великобритания объявила дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. Она присоединилась к США и Австралии

час назад

Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: «Фактически будет дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. 

Ожидается, что там не будут присутствовать министры и другие официальные лица. Не думаю, что спортивные бойкоты разумны. Все это остается политикой правительства».

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  • Великобритания, США и Австралия объявили бойкот из-за нарушений прав человека в Китае. Например, преследование уйгуров в Синьцзяне.
  • Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Китай впервые примет зимние Олимпийские игры.
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Источник:
Reuters
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