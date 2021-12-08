Великобритания объявила дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине. Она присоединилась к США и Австралии

Об этом рассказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: «Фактически будет дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине.

Ожидается, что там не будут присутствовать министры и другие официальные лица. Не думаю, что спортивные бойкоты разумны. Все это остается политикой правительства».

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