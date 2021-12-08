Компания Floki стала партнером «Спартака». Это мем-криптовалюта, чей логотип поместят на футболках

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал сделку: «Мир стремительно меняется, а «Спартак» идет в ногу со временем и в этой трансформации открывает новые возможности для партнерства.

Мы решили начать сотрудничество с инновационной лидирующей платформой, которой уже доверяют многие спортивные бренды. Инвестиции – это серьезный аналитический процесс, при этом связанный с риском и смелостью. То же самое можно сказать и про футбол, в который стремится играть наша команда».

Компания Floki сотрудничает с боксером Тайсоном Фьюри + «Байером» и «Наполи».

У нее 350 тысяч держателей.

Партнерство со «Спартаком» включает нанесение лого на форму, изображение на LED-панели вдоль поля и другие маркетинговые активности.

«Спартак» рассказал о партнере: «Floki – это народная криптовалюта и проект, цель которого – изменить криптоиндустрию, предоставляя надежную полезность и используя при этом мощь мемов для обеспечения всеобщей привлекательности и применения».