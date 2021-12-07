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#Лига Европы #Спартак #Локомотив #Марсель #Легия

На матч «Локомотива» в Лиге Европы назначена шотландская бригада арбитров, на игру «Спартака» – словенская

4 часа назад

УЕФА объявил арбитров на матчи последнего тура группового этапа Лиги Европы 9 декабря.

«Легия»«Спартак»

  • 🇸🇮 Бригада из Словении. Главный арбитр – Матей Юг.
  • В группе «Спартака» все четыре команды сохраняют шансы на выход в плей-офф Лиги Европы. «Спартаку» для гарантированного выхода необходима победа над «Легией».
  • Матей Юг в этом сезоне судил три матча Лиги Европы. и два матча квалификации Лиги конференций.

«Марсель» – «Локомотив»

  • 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Бригада из Шотландии. Главный арбитр – Уильям Коллам.
  • «Локомотив» уже лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Европы, но сохраняет шансы на плей-офф Лиги конференций – третьего по силе еврокубка. Для этого ему нужна победа над «Марселем». Тогда «Локомотив» станет третьим и сыграет в стыковых матчах.
  • Коллам в этом сезоне судил только один матч основной сетки Лиги Европы. Также у него было по одному матчи квалификации ЛЕ и Лиги конференций.
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Комментарии (1)
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Макс Фор
3 часа назад

На что сегодня будешь ставить? Нашел? Если не хочешь всадить очередной раз свои копейки полагаясь на одну интуицию,

советую заглянуть на профессиональный сайт прогнозов на футбол king-ball.ru Чуваки там выдают просто пушечную статистику,

работают уже очень давно с 2013 года, так что не переживай, тебя там НЕ об манят!

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