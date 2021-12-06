Олимпиада-2022
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#Олимпиада-2022

США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае

вчера, 22:30

Это сообщение от Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Учитывая геноцид, проводимый Китайской народной республикой в Синьцзяне, а также другие нарушения прав человека, администрация Байдена не отправит дипломатическую или официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду в Пекине», – слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

  • Союзники США уже проинформированы, свое решение они будут принимать сами.
  • Бойкот касается дипломатов, спортсмены примут участие в соревнованиях.
  • Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Р-Спорт»
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