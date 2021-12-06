США объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае

Это сообщение от Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Учитывая геноцид, проводимый Китайской народной республикой в Синьцзяне, а также другие нарушения прав человека, администрация Байдена не отправит дипломатическую или официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду в Пекине», – слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.