Два игрока из ФНЛ-2 на пять лет отстранены от футбола. Они совершили больше тысячи ставок

РФС отстранил от футбола Дмитрия Андрияхина и Анатолия Негоду из «Металлурга-Видное» на пять лет. Их признали виновными в систематической игре на тотализаторе.

Они совершили больше тысячи ставок на двоих (РФС не уточнил, за какой период). Хотя они не делали ставки на игры со своим участием, регламент все равно запрещает спортсменам игру на тотализаторе.

«Металлург-Видное» играет в ФНЛ-2 – третьей по силе лиги России (бывшая ПФЛ). После половины сезона он занял в своей подгруппе последнее место: после 20 игр у него две победы, три ничьи и 15 поражений.