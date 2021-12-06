Арбитры из Нидерландов назначены на матч «Зенита» и «Челси» в Лиге чемпионов

УЕФА назначил нидерландскую бригаду арбитров на матч последнего тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси»:

Главный арбитр – Сердар Гезюбююк

Ассистенты – Йост ван Зейлен и Йохан Балдер

Резервный судья – Ерун Мансот

Видеоассистенты – Йохем Камфtйс и Клай Рюперти

Гезюбююк в этом сезоне работал на двух матчах ЛЧ: «Манчестер Сити» – «Лейпциг», «Вильярреал» – «Янг Бойз». Также судил матчи квалификации турнира и игры нидерландской Эредивизи.

Игра пройдет 8 декабря в Петербурге. Для «Зенита» она не имеет турнирного значения: он уже гарантированно финиширует на третьем месте и попадает в плей-офф Лиги Европы. Но для «Челси» после этой игры решится, с какого места он выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.