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#Лига чемпионов #Зенит #Челси

Арбитры из Нидерландов назначены на матч «Зенита» и «Челси» в Лиге чемпионов

час назад

УЕФА назначил нидерландскую бригаду арбитров на матч последнего тура Лиги чемпионов между «Зенитом» и «Челси»:

  • Главный арбитр – Сердар Гезюбююк
  • Ассистенты – Йост ван Зейлен и Йохан Балдер
  • Резервный судья – Ерун Мансот
  • Видеоассистенты – Йохем Камфtйс и Клай Рюперти

Гезюбююк в этом сезоне работал на двух матчах ЛЧ: «Манчестер Сити» – «Лейпциг», «Вильярреал» – «Янг Бойз». Также судил матчи квалификации турнира и игры нидерландской Эредивизи.

Игра пройдет 8 декабря в Петербурге. Для «Зенита» она не имеет турнирного значения: он уже гарантированно финиширует на третьем месте и попадает в плей-офф Лиги Европы. Но для «Челси» после этой игры решится, с какого места он выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.

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Источник:
УЕФА
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