Эвертон
АПЛ
«Эвертон» уволил спортдиректора Брандса. При нем клуб потратил 300 миллионов евро на трансферы, но не поднимался в топ-6
час назад
Марсель Брандс покинул «Эвертон» после двух с половиной лет в клубе. Его назначили в команду в мае 2018 года. За этот период:
- «Эвертон» потратил почти 300 миллионов евро на трансферы при 136,88 миллиона заработанных (данные Transfermarkt). Клуб подписал среди прочих Алекса Ивоби («Арсенал», 30,4 миллиона) и Ришарлисона («Уотфорд», 39,2 миллиона).
- Назначал трех главных тренеров: Марко Силву, Карло Анчелотти, Рафаэля Бенитеса (действующий). В течение месяца в декабре 2019-го и.о. был Дункан Фергюсон.
- Не поднимался по итогам сезона выше восьмого места. Сезон-2018/19 (8), 2019/20 (12), 2020/21 (10). Сейчас команда идет 16-й.
The Guardian пишет, что одной из причин отставки стала невыстроенная иерархия в клубе. Владелец команды Фархада Мошири назначал тренеров и подписывал контракты с игроками без согласования со спортдиректором. Всего за пять лет клуб сменил пять постоянных тренеров
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые