«Эвертон» уволил спортдиректора Брандса. При нем клуб потратил 300 миллионов евро на трансферы, но не поднимался в топ-6

Марсель Брандс покинул «Эвертон» после двух с половиной лет в клубе. Его назначили в команду в мае 2018 года. За этот период:

«Эвертон» потратил почти 300 миллионов евро на трансферы при 136,88 миллиона заработанных (данные Transfermarkt). Клуб подписал среди прочих Алекса Ивоби («Арсенал», 30,4 миллиона) и Ришарлисона («Уотфорд», 39,2 миллиона).

Назначал трех главных тренеров: Марко Силву, Карло Анчелотти, Рафаэля Бенитеса (действующий). В течение месяца в декабре 2019-го и.о. был Дункан Фергюсон.

Не поднимался по итогам сезона выше восьмого места. Сезон-2018/19 (8), 2019/20 (12), 2020/21 (10). Сейчас команда идет 16-й.

The Guardian пишет, что одной из причин отставки стала невыстроенная иерархия в клубе. Владелец команды Фархада Мошири назначал тренеров и подписывал контракты с игроками без согласования со спортдиректором. Всего за пять лет клуб сменил пять постоянных тренеров