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«Сочи» набрал одно очко за три последних матча в РПЛ. Клуб идет в лидирующей четверке
2 часа назад
«Сочи» проиграл «Краснодару» в матче 17-го тура РПЛ. В этой игре было удаление Крыховяка. Красные карточки показаны в пяти из восьми матчей тура.
6 ноября «Сочи» разгромил ЦСКА со счетом 4:1. Дальше – два поражения и ничья. «Сочи» имеет 28 очков за 17 матчей в РПЛ. Клуб идет четвертым в таблице.
Столько же очков теперь набрал «Краснодар», который обошел «Сочи» по дополнительным показателям. «Краснодар» получил семь очков на этом же отрезке.
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