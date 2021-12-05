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#Сочи #РПЛ #Краснодар

«Сочи» набрал одно очко за три последних матча в РПЛ. Клуб идет в лидирующей четверке

2 часа назад

«Сочи» проиграл «Краснодару» в матче 17-го тура РПЛ. В этой игре было удаление Крыховяка. Красные карточки показаны в пяти из восьми матчей тура.

6 ноября «Сочи» разгромил ЦСКА со счетом 4:1. Дальше – два поражения и ничья. «Сочи» имеет 28 очков за 17 матчей в РПЛ. Клуб идет четвертым в таблице.

Столько же очков теперь набрал «Краснодар», который обошел «Сочи» по дополнительным показателям. «Краснодар» получил семь очков на этом же отрезке.

Матч завершен
Сочи
Сочи
Кассьерра 19
1:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Классон 23
Классон 53
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Источник:
Гол
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