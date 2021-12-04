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«Локомотив» проиграл четвертый раз подряд. Поражение от «Урала» продлило безвыигрышную серию до шести матчей
вчера, 20:52
- В первом тайме болельщики «Локомотива» ушли с фанатских секторов. Так они поддержали акцию фанатов ЦСКА, которых 28 ноября задержали после матча с «Зенитом».
- Защитник «Локомотива» Тим Едвай удалился за две желтые карточки: первая – на 40-й минуте, вторая – на 47-й.
- «Локомотив» проиграл четыре матча подряд во всех турнирах и не побеждает шесть игр. «Урал» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию.
В 18-м туре РПЛ «Локомотив» сыграет против «Уфы» (12 декабря), «Урал» – против «Ростова» (11 декабря).
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Комментарии (1)
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6 часов назад
0
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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